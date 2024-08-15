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Fed üyesi Goolsbee iş gücü piyasasından endişeli

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş gücü piyasası konusunda enflasyondan daha endişeli olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 15 Ağustos 2024 09:24

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, hayal kırıklığı yaratan istihdam verileri nedeniyle iş gücü piyasası konusunda enflasyondan daha fazla endişe duyduğunu söyledi.

Goolsbee, verdiği röportajda mevcut faiz oranlarının "çok kısıtlayıcı" olduğunu ve bu tutumun ancak ekonominin aşırı ısınması durumunda uygun olacağını da söyledi. Goolsbee, Fed'in Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında faiz indiriminin ne kadar olası ya da ne kadar büyük olabileceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Enflasyon ve işgücü piyasası riskleri arasındaki denge sorulduğunda Goolsbee, "Kenarda, görevin istihdam tarafı hakkında daha fazla endişeleniyorum gibi geliyor" dedi.

İşsizlik oranındaki son artışın daha fazla insanın işgücüne katıldığını gösterebileceğini kaydeden Goolsbee, bunun aynı zamanda "durağan durum seviyelerine yerleşmediğimizin, ancak kısa vadede daha kötü bir duruma doğru ilerlediğimizin bir göstergesi olabileceğini" söyledi.

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