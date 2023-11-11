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Fed yetkilisi faiz artışına açık kapı bıraktı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonist baskılar devam ederse yeniden faiz artışına gidebilecekleri mesajını verdi.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2023 09:31

Son Güncelleme Tarihi 11 Kasım 2023 09:31

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, sıkı para politikasının enflasyonun düşmesine neden olsa da henüz istenen seviyelere gerilemediğini belirtti.

CNBC'ye konuşan Daly "Enflasyon konusunda haberler iyi, bunu göz ardı edemeyiz ancak zafer ilan etmek için çok erken" değerlendirmesini yaptı.

Daly'nin bu açıklaması, Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasında 'Fed yetkililerinin yeterince kısıtlayıcı politika uyguladıklarından emin olmadıklarını' söylemesinin ardından geldi.

Daly şu an enflasyonu düşürmek için kısıtlayıcı seviyelerde olduklarını belirterek "Ancak ekonomi açısından yeterince kısıtlayıcı seviyelerde olup olmadığımızı verileri izleyerek ve ekonominin yavaşlayıp yavaşlamadığına bakarak göreceğiz" diye konuştu.

Bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunmayan Daly faiz artış döngüsünün bittiğini söylemek için hala erken olduğunu dile getirdi. Daly "Eğer enflasyonda yükseliş sürer, istihdam piyasası ve büyüme güçlü kalırsa yeniden faiz artırmamız gerekebilir" dedi.

ABD Merkez Bankası geçen hafta faizleri değiştirmeme kararı almış, böylece faizler 2 ay üst üste değişmeyerek yüzde 5,25-5,5 seviyesinde kalmıştı.

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