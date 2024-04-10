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Fitch'den Çin için revize: Not görünümü negatife çevirildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den Çin için revize geldi. Fitch, ülkenin not görünümünü negatife çevirdi.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2024 17:09

Son Güncelleme Tarihi 10 Nisan 2024 17:09

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü durağandan negatife revize etti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Çin'in kredi notunun "A+" olarak teyit edildiği bildirildi.

Çin'in kredi notunun ülkenin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, emsallerine göre güçlü büyüme beklentileri, küresel mal ticaretindeki bütünleyici rolü, güçlü dış finansmanı ve yuanın rezerv para birimi statüsü tarafından desteklendiği belirtilen açıklamada, uzun vadeli dış borç görünümünün ise durağandan negatife çevrildiği kaydedildi.

Açıklamada, görünümdeki revizyonun, Çin'in kamu maliyesi görünümüne yönelik artan riskleri yansıttığına işaret edilerek, son yıllarda geniş mali açıklar ve artan hükümet borçlarının, derecelendirme perspektifinden bakıldığında mali tamponları aşındırdığı ifade edildi.

Çin'in bu yıl mali açığının gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7,1'ine çıkmasının beklendiği aktarılan açıklamada, kamu borcunun da GSYH'sinin yüzde 61,3'üne yükselmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Çin'in ekonomik büyümesinin 2023'teki yüzde 5,2'den 2024'te yüzde 4,5'e yavaşlayacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Fitch'in açıklamasında, büyümenin, büyük imalat ve teknoloji sektörleri, yüksek yatırım ve kentleşmenin desteğiyle 2028'e kadar yüzde 4,5 civarında kalmasının öngörüldüğü bildirildi.

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