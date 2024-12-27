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Güney Kore'de iş dünyası güven endeksi düştü

Güney Kore'de iş dünyası güven endeksi pandemiden bu yana en büyük düşüşünü yaşadı.

Oluşturma Tarihi 27 Aralık 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 27 Aralık 2024 08:47

Siyasi çalkantıyla karşı karşıya olan Güney Kore ekonomisi için uyarı sinyalleri üst üste geliyor; iş dünyası güven endeksi, Covid-19 salgınından bu yana en kötü düşüşü yaşadı.

Güney Kore Merkez Bankası (BoK) tarafından açıklanan verilere göre, bileşik güven endeksinde Ocak ayına ilişkin görünüm 7,3 puan düşerek 82,4'e geriledi ve bu Nisan 2020'den bu yana en büyük aylık düşüşü işaret etti.

İş dünyası güven endeksi de aynı şekilde geriledi ve 6 puan aşağı gelerek 62 oldu.

Yaklaşık 3.300 firmanın katıldığı anket 11-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi ve birkaç gün önce Mart 2020'den bu yana en büyük düşüşü gösteren tüketici güven endeksini takip etti.

İki anket, Başkan Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'ta kısa süreliğine sıkıyönetim ilan etmesinin ardından ülkeyi krize sürükleyen, won'un dolara karşı düşmesine ve yatırımcı güveninin sarsılmasına neden olan ekonomik çöküşe işaret ediyor. Yoon şimdi, muhalefet liderliğindeki parlamento tarafından 14 Aralık'ta kendisine karşı geçirilen bir görevden alma önergesi hakkında Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekliyor.

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