Güney Kore Merkez Bankası(BOK) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Aralık ayında 86,5 puandan 89,9 puana yükseldi. Ancak bu yükselişe rağmen endeks üst üste 7'inci ayda da 100 puan eşiğinin altında kalmaya devam etti.

Ankette 12 aylık enflasyon beklentileri yüzde 4,2'den yüzde 3,8'e indi.

Potansiyel istihdam olanaklarını ölçen endeks 4 puan artışla 70, hanehalkı cari tasarruf endeksi değişmeyerek 88, hanehalkı olası tasarruf endeksi değişmeyerek 91 puan oldu.

Anket 2.500 hanede 8-15 Kasım tarihleri arasında yapıldı ve 2.397 hane soruları yanıtladı.