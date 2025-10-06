CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı

Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle 42 milyar 410,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

Oluşturma Tarihi 06 Ekim 2025 15:19

İhalede, 8 ay (252 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 38,18, bileşik faiz yüzde 40,32 oldu.

Nominal teklifin 69 milyar 390,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 34 milyar 909,1 milyon lira, net satış 27 milyar 610,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 100 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 703,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede 42 milyar 410,8 milyon lira borçlandı.

