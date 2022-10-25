Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa'ya LNG ihracatının artması ve Çin yakıt iştahında potansiyel bir toparlanmanın gelecek yıl 20 milyar metreküp yeni LNG kapasitesinin piyasaya gelecek olmasına rağmen arzda sıkışıklığa yol açacağını vurguladı.

Singapur Uluslararası Enerji Haftası'nda konuşan Birol, OPEC+'nın üretimi günlük 2 milyon varil/gün kısma kararının IEA'nın küresel petrol talebinin bu yıl 2 milyon varil/güne yakın artacağını öngördüğü bir dönemde "riskli" bir karar olduğunu da savundu.

Birol, "Bu karar riskli, çünkü dünya genelinde bir çok ekonomi bir resesyonun kıyısında ve eğer küresel bir resesyondan bahsediyorsak bana göre bu üretim kısıntısı kararı gerçetten talihsizlik" dedi.

Ancak Birol, cari enerji krizinin temiz enerji kaynaklarının kullanımının hızlandırılması, sürdürülebilir ve güvenli enerji sistemi oluşturulması için tarihi bir dönüm noktası olabileceğini de vurguladı.