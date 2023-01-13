IMF Başkanı Kristalina Georgieva, petrol fiyatlarında korkulan yükselişin gerçekleşmediğine ve iş gücü piyasalarının güçlü olmaya devam ettiğine işaret ederek global ekonomi için yüzde 2,7 olan büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edilmesinin muhtemel olmadığını söyledi.

203 yılının küresel ekonomi için bir başka "zor yıl" olacağını ifade eden Georgieva, ancak geçen yıl olduğu gibi büyüme tahminlerinden tekrar tekrar revizyonlar yapılmasını beklemediğini vurguladı.

IMF, Ekim ayında yayınladığı Global Ekonomik Görünüm raporunda 2023 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,9'dan 2,7'ye indirmişti.

Georgieva, "Büyüme 2023 yılında yavaşlamaya devam edecek. Ancak resmin en pozitif parçası iş gücü piyasasının dayanıklılığı. İnsanlar istihdam edildikleri sürece, fiyatlar yüksek olsa da, harcamaya devam edecekler" dedi.