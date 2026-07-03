İngiltere hizmet sektöründe daralma derinleşti! PMI son 2,5 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,8 puanla Ocak 2023'ten beri görülen en zayıf performansı sergiledi.

S&P Global tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere'de hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziran ayında 48,8 puan olarak gerçekleşti.

Böylece endeks, üst üste ikinci ay da ekonomik daralmaya işaret eden 50 puanın altında kaldı ve Ocak 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

SICAK HAVA MÜŞTERİ TRAFİĞİNİ AZALTTI

Rapora göre, tüketiciye yönelik faaliyet gösteren birçok şirket, haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle müşteri trafiğinin azaldığını bildirdi.

Buna karşın konaklama sektöründeki bazı işletmeler, FIFA Dünya Kupası nedeniyle talepte son dönemde artış yaşandığını belirtti.

MALİYET BASKISI İSTİHDAMI ETKİLEDİ

Hizmet sektöründeki birçok şirket, azalan iş hacmi ve yükselen maliyetler nedeniyle kâr marjlarının baskı altında kaldığını ifade etti.

Bu kapsamda bazı işletmeler personel çıkarmaya giderken, bazıları ise işten ayrılan çalışanların yerine yeni personel alımı yapmamayı tercih etti.

Analistler, hizmet sektöründeki zayıf görünümün İngiltere ekonomisinde büyüme görünümüne ilişkin endişeleri artırabileceğine dikkat çekiyor.