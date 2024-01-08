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İngiltere işgücü piyasası güçleniyor

İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu (REC) tarafından bugün yayınlanan ankete göre, İngiliz işverenler Aralık ayında ücretleri artırdı ve işe alma iştahlarının bir kısmını geri kazandı.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 08 Ocak 2024 08:52

İngiltere Merkez Bankası'nın işgücü piyasasında devam eden enflasyon baskısının bir başka işareti olarak görebileceği ankete, işverenlerin ekonomiyle ilgili endişeleri nedeniyle daimi işçi alımlarının geçen ay da daralmaya devam ettiğini, ancak Kasım ayına göre daha az şiddetli olduğunu gösterdi.

REC'in CEO'su Neil Carberry, "İşgücü piyasamızdaki yavaşlama biraz hafifliyor gibi görünüyor. Aralık ayının işverenlerin faaliyetlerini genellikle yeni yıla erteledikleri bir dönem olduğu düşünüldüğünde, bu durum işgücü piyasasının mevcut ekonomik fırtınayı atlattığına dair olumlu bir işarettir" dedi.

Daimi ve geçici pozisyonlarda yeni işe alınanlara ödenen ücretler Aralık ayında Kasım ayına kıyasla daha hızlı arttı, ancak daimi personel için artış Mart 2021'den bu yana en zayıf ikinci artış oldu.

REC anketi, boş pozisyonların dört ay içinde üçüncü kez düştüğünü ve Kasım ayındaki yaklaşık üç yıllık rekor genişlemeden daha yavaş bir hızda olsa da, işleri dolduracak adayların mevcudiyetinin yeniden arttığını gösterdi.

Anket, yaklaşık 400 işe alım ajansından 6 Aralık - 18 Aralık tarihleri arasında toplanan yanıtlarla hazırlandı.

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