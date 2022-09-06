İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann, BoE'nin enflasyon bekleyişlerini kontrol altına odaklanması gerektiğini söyledi.

Mann, BoE'nin enflasyonu aşağı getirmek için uzun bir süre için ekonomiyi sıkıştırmasına ihtiyaç duyulması olasılığını azaltmak için faizleri hızlı şekilde artırmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

BoE'nin bugüne kadar yaptığı faiz artırımlarının kamuoyunun orta vadeli enflasyon bekleyişlerinin yukarı yönlü kaymalarını durdurmak için yeterli olmadığını belirten Mann, "Şimdi, enflasyonda yukarı kayışın kalıcı hale gelmesini engellemek için daha güçlü şekilde adım atmak enflasyon hedefine dönerken daha derin ve daha uzun süreli bir daralmadan kaçınmaya göre dizayn edilmiş durumda" dedi.

75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI YAPILIP YAPILMAYACAĞI ÖNEMLİ BİR SORU

Kent Üniversitesi'nin Makro ve Finans Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Mann, "75 baz puan faiz artırımı yapılıp yapılmayacağı önemli bir soru. Bizim yapmamız gereken orta vadeli enflasyon bekleyişlerinin yukarı kaymaya devam etmemelerini ve uzun vadeli çıpadan çok fazla ayrılmamalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Finansal piyasalar hali hazırda BoE'nin gelecek hafta 75 baz puan faiz artırması olasılığını yüzde 85 olarak fiyatlıyorlar. BoE 75 baz puanlık bir faiz artırımı son olarak 1989'da yapmıştı.