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İngiltere'de borç alarmı! Vergi artışı ve harcama kesintisi uyarısı geldi

İngiltere'nin bağımsız bütçe denetleme kuruluşu Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), kamu maliyesine ilişkin yayımladığı raporda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Temmuz 2026 15:41

İngiltere'nin bağımsız bütçe denetleme kuruluşu Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), yıllık Mali Riskler ve Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Raporda, kamu maliyesine ilişkin risklerin arttığına dikkat çekilirken, mevcut politikaların sürdürülmesi halinde kamu borcunun uzun vadede sürdürülemez bir patikaya gireceği uyarısı yapıldı.

KAMU BORCU İÇİN "SÜRDÜRÜLEMEZ" UYARISI

OBR, hükümetin sağlık hizmetleri, sosyal bakım ve emeklilik harcamalarına yönelik gerekli reformları hayata geçirmemesi durumunda kamu borcunun sürekli artacağını belirtti.

Raporda, İngiltere'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranındaki yükselişin son 20 yılda gelişmiş ekonomiler arasında en hızlı artış gösteren ülkelerden biri olduğu ifade edildi.

YAŞLANAN NÜFUS HARCAMALARI ARTIRIYOR

Raporda, kamu maliyesi üzerindeki baskının en önemli nedenlerinden birinin yaşlanan nüfus olduğu vurgulandı.

Buna göre sağlık harcamalarının GSYH'ye oranının 2030-2031 döneminde yüzde 8 seviyesinden, 2075-2076 döneminde yüzde 13'e yükselmesi bekleniyor. Sosyal bakım ve emeklilik harcamalarındaki artışın da bütçe üzerinde ilave yük oluşturacağı değerlendirildi.

VERGİ ARTIŞI VE HARCAMA KESİNTİSİ GÜNDEMDE

OBR, kamu borcunun kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla 2030'lu yılların başından itibaren hükümetin ilave mali tedbirler almak zorunda kalabileceğini bildirdi.

Raporda, kamu maliyesindeki dengenin korunabilmesi için vergi artışları veya harcama kesintileri gibi önlemlere ihtiyaç duyulabileceği ifade edildi.

ERTELENEN ADIMLAR MALİYETİ ARTIRABİLİR

Kuruluş, mali disiplinin sağlanmasına yönelik kararların ertelenmesinin hem ülke ekonomisi hem de gelecek nesiller açısından daha yüksek maliyetlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

OBR'nin değerlendirmesinde, uzun vadeli mali sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için kamu harcamalarının etkin yönetilmesi ve yapısal reformların zaman kaybetmeden hayata geçirilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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