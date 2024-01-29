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İngiltere'de kar uyarısında bulan şirket oranı 2008 finansal krizini aştı

Ernst & Young'a göre, geçen yıl İngiltere'de borsaya kote olan her beş şirketten biri kar uyarısında bulundu; bu oran 2008'deki finansal krizin en kötü zamanlarında görülenden daha yüksek.

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2024 09:02

EY-Parthenon raporuna göre, İngiltere'de 2023 yılında yaklaşık 294 kar uyarısı yapıldı. Bu rakam bir önceki yılın toplamına göre biraz düşmüş olsa da, borsada işlem gören firmaların %18,2'sini temsil ediyor ve 2008'de görülen %17,7'lik orandan daha yüksek.

Ana faktörler yüksek borçlanma maliyetleri ve sarsılan iş dünyası ve tüketici güveniydi. Uyarılar 2023'ün başında daha küçük şirketler tarafından yapılırken, bu durum yıl sonunda daha büyük işletmelere yayıldı. Tüketici güveni tarihsel olarak zayıf kalmaya devam etse de, son dönemde duyarlılık iyileşmiştir.

EY-Parthenon'da İngiltere&I geri dönüş ve yeniden yapılandırma stratejisi lideri Jo Robinson, "2023'teki yaygın belirsizlik, işletmeler için kazançlar ve tahminler konusunda büyük zorluklar yarattı. İş kararlarındaki gecikmeler ve zayıf tüketici güveninin neden olduğu uyarılardaki artış, isteğe bağlı harcama yapma konusunda devam eden bir isteksizliğe işaret ediyor." dedi.

Geçen yılki kar uyarılarının dörtte biri geciken sözleşmeler veya kararlardan kaynaklanırken, %19'u daha büyük maliyetlerden ve %19'u da daha yüksek faiz oranlarından kaynaklandı.

Sanayi ve tüketici sektörleri kâr uyarılarında başı çekti.
Perakende, bu alandaki her beş şirketten ikisinin uyarıda bulunmasıyla en çok etkilenen sektörlerden biri oldu.

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