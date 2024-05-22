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Morgan Stanley: Hisse senetlerinde kazanımların iletilmesi için bolca alan var

Morgan Stanley kıdemli portföy yöneticisi Andrew Slimmon, hisse senetlerinde kazanımların iletilmesi için bolca alanın var olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 08:40

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 08:40

Morgan Stanley kıdemli portföy yöneticisi Andrew Slimmon'a göre, hisse senetleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşırken bile yatırımcılar nakit paralarına tutunuyor, bu da piyasanın kazanımları ilerletmesi için bolca alan olduğunun bir işareti.

Slimmon, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, hisse senetlerine yönelik düşük beklentiler ve Hazine bonolarından %5 ila %6 getiri elde etme tercihinin, piyasaların hala mevcut döngünün "korku" kısmında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Slimmon, "Bu, bir boğa piyasasının erken aşamasının belirtisidir. Boğa piyasasının ilerleyen aşamalarında insanlar daha yüksek getiri bekler" dedi.

"HAZİNE GETİRİLERİNDEKİ DÜŞÜŞTEN BİLE DAHA BÜYÜK BİR TEŞVİK OLACAK"

Slimmon, birçok hisse senedinin makul fiyatlı olduğunu ve para piyasalarının borsa rallisinin bir sonraki ayağını besleyebileceğini vurguladı. Slimmon'a göre, hisse senetleri yükselmeye devam ederse, kaçırma korkusu - ya da FOMO - güçlü olabileceğinden, hala kullanılmayı bekleyen nakit bolluğu daha fazla kazanç için katalizördür. Slimmon, bunun Hazine getirilerindeki düşüşten bile daha büyük bir teşvik olacağını söyledi.

Slimmon, "Bu klasik bir korkudan korkuya döngü ve bana göre hala korku aşamasında olduğumuzu gösteriyor. İnsanları kenara çekecek tek şeyin hisse senetleri için daha yüksek getiriler olduğuna tamamen ikna olmuş durumdayım" dedi.

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