Zoopla'nın konut fiyat endeksi Ekim ayında, Truss hükümetinin Eylül ayı sonuna doğru açıkladığı "mini bütçe"nin tahvil piyasalarında tetiklediği satışların etkisiyle yavaşladı.

Ekim ayında konutlar için alıcı talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 gerilerken, satış hacmi de geçen yıla göre yüzde 28 düştü.

Zoopla, geçen ay yüzde 6 seviyesinin üzerine çıkan mortgage faiz oranlarının 2023 yılı başında yüzde 4-5 seviyesine dönmesini beklediklerini de duyurdu.

Eylül'de sona eren 3 ayda konut fiyat enflasyonu önceki 3 aya göre yüzde 0,7 arttı. Bu, Şubat 2020'den bu yana görülen en büyük düşük oldu. Yıllık bazda artış ise yüzde 7,8'e yavaşladı.