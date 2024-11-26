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İngiltere'de kripto para sahipliği yüzde 12'ye yükseldi

İngiliz denetim kurumu Finansal Tutum Otoritesi (FCA), ülkede kripto varlık sahipliğinin artmaya devam ettiğini ve kripto paralara ilişkin yeni düzenlemeler yapılmasının planlandığını açıkladı. FCA Ödemeler ve Dijital Varlıklar Direktörü Matthew Long "Araştırma sonuçlarımız, ülkede güvenli, rekabetçi ve sürdürülebilir kripto sektörünü destekleyen net bir düzenlemeye duyulan ihtiyacı vurguluyor" dedi.

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2024 13:29

Son Güncelleme Tarihi 26 Kasım 2024 13:53

İngiliz denetim kurumu Finansal Tutum Otoritesi (FCA), ülkede kripto varlık sahipliğinin artmaya devam ettiğini ifade etti. FCA, artan ilgi nedeniyle kripto paralara ilişkin yeni düzenlemeler yapılmasının planlandığını açıkladı.

KRİPTO PARA SAHİPLİĞİ ARTTI

FCA'nın kripto tüketici tutumları ve davranışları hakkındaki son araştırmasına göre, İngiltere'de kripto varlık sahibi olan yetişkinlerin oranı yüzde 12'ye yükseldi. FCA'nın son bulgularında bu oran yüzde 10 seviyesindeydi. Yetişkinlerin elinde bulundurduğu ortalama kripto varlık değeri ise 1595 sterlinden 1842 sterline çıktı.

Araştırmaya katılanların 10'da 1'i kripto satın almadan önce herhangi bir araştırma yapmadığını belirtirken, üçte biri ise bir sorun yaşanması durumunda FCA'ya şikayette bulunabileceğini ya da finansal koruma arayabileceğini bildirdi.

YENİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

FCA, ülkede kripto para piyasasının büyük ölçüde düzenlenmemiş ve yüksek riskli durumda olduğu uyarısında bulunarak, bir sorun yaşanması halinde kullanıcıların korunmasının olası olmadığı ve bu yüzden varlıklarını kaybedebilecekleri uyarısında bulundu. Bu kapsamda FCA, kripto paralara ilişkin yeni düzenlemelerin planlandığını duyurdu.

FCA Ödemeler ve Dijital Varlıklar Direktörü Matthew Long, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Araştırma sonuçlarımız, ülkede güvenli, rekabetçi ve sürdürülebilir kripto sektörünü destekleyen net bir düzenlemeye duyulan ihtiyacı vurguluyor. Yeniliği kucaklayan ve piyasa bütünlüğü ile tüketici güvenine dayanan bir sektör geliştirmek istiyoruz. Gelecekteki kuralları doğru şekilde belirlemek için hükümetle, uluslararası ortaklarla, endüstri ve tüketicilerle yakın çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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