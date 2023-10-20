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İngiltere'de perakende satışlar geriledi

İngiltere'de perakende satışlar hayat pahalılığı krizinin etkisiyle eylülde aylık bazda yüzde 0,9 azaldı.

Oluşturma Tarihi 20 Ekim 2023 09:44

Son Güncelleme Tarihi 20 Ekim 2023 09:44

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, perakende satışlar, ağustosta görülen yüzde 0,4'lük artışın ardından eylülde düşüşe geçti.

Perakende satışlar, eylülde hayat pahalılığı krizinin etkisiyle yüzde 0,9 geriledi.

Gıda dışı mağaza satışları bu dönemde yüzde 1,9 azalırken, perakendeciler hayat pahalılığı krizinin yanı sıra hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sonbahar giyimine yönelik harcamanın satışları etkilediğini raporladı.

İnternet üzerinden satışlar da eylülde yüzde 2,2 düştü. Bu oran ağustosta yüzde 0,9 olmuştu.

Akaryakıt satışları ise eylülde yüzde 0,8 artış gösterdi.

Ülkede perakende satışlar son 3 ayda, bir önceki 3 aylık döneme göre de yüzde 0,8 azaldı.

GfK verilerine göre, ülkede ekimde tüketici güven endeksi, hayat pahalılığı krizi ve yüksek faizlerin mortgage kredilerine yansımaya başlamasıyla son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

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