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İngiltere'nin otomobil üretimi düştü

İngiltere'nin otomobil üretimi üst üste altıncı ayda da düştü.

Oluşturma Tarihi 26 Eylül 2024 09:13

Son Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024 09:14

İngiltere'nin otomobil üretimi, yaz aylarındaki kapanmalar ve fabrikaların daha yeni modellere geçmeye hazırlanması nedeniyle geleneksel olarak daha düşük bir üretim ayı olan Ağustos ayında üst üste altıncı ayda da düşüş gösterdi.

İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobil üretimi Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %8,4 düşüşle 41 bin 271 oldu.

Elektrikli, plug-in hibrit ve hibrit modelleri içeren EV üretimi de söz konusu ayda düşüş gösterdi ve toplam üretim payı Temmuz ayındaki %37,5'ten %29,6'ya geriledi.

Ancak sektör kuruluşu, yeni modeller piyasaya çıktıkça düşüşün uzun vadede tersine dönmesini bekliyor.

MMT CEO'su Mike Hawes, "Sektör, geçen yıl açıklanan rekor düzeydeki yatırımlarla büyümeye dönüş konusunda iyimserliğini koruyor." dedi.

SMMT, İngiltere'deki otomobil üretiminin yılın ilk 8 ayında %8,5 düşüşle 522 bin 823 seviyesine gerilediğini açıkladı.

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