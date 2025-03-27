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İngiltere'nin vergi artışlarına devam edebileceği öngörülüyor

İngiltere'nin kamu maliyesini düzeltmeye yönelik 14 milyar sterlinlik planına rağmen vergi artışlarını devam etmek zorunda kalabileceği öngörülüyor.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2025 09:11

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2025 09:12

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, İngiltere'nin zor durumdaki kamu maliyesini düzeltmek için 14 milyar sterlinlik bir plan açıklamasına rağmen sonbahar bütçesinde vergileri arttırmak zorunda kalabileceği uyarılarıyla karşı karşıya.

Maliye Bakanı yaptığı Bahar Açıklamasında ülkeyi "gözlerimizin önünde değişen bir dünyaya" hazırlamak için sosyal yardım ödemelerinde 4,8 milyar sterlinlik kesinti ve bakanlık harcamalarında 3,6 milyar sterlinlik azaltma yapılacağını duyurdu.

Ancak Reeves, acı verici önlemlerin yeterli olmayabileceği konusunda uyarıldı. İngiltere'nin resmi tahmin kuruluşu Bütçe Sorumluluk Ofisi, Reeves'in temel mali kuralı olan cari harcamaların 2029-30'a kadar vergi gelirleriyle dengelenmesini öngören 9,9 milyar sterlinlik "boşluk payı "nın, tam anlamıyla bir ticaret savaşıyla yok olabileceğini söyledi.

Mali Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Paul Johnson, Reeves'in daha büyük bir sigorta poliçesine ihtiyacı olduğunu söyledi. "Demir gibi mali kurallarınız olacaksa, bu kurallara karşı kendinize neredeyse hiç boşluk bırakmamanız sizi olayların insafına bırakır" dedi. Sonbahar bütçesinde "hangi vergilerin artırılıp artırılmayacağı konusunda aylarca spekülasyon yapılacağını" belirten Johnson, "Bu belirsizliğin hem ekonomik hem de siyasi bir maliyeti var" dedi.

Reeves, kamu maliyesini daha sağlam bir zemine oturtmak için bu yıl içinde vergileri arttırmak zorunda kalıp kalmayacağı konusunda spekülasyon yapmaktan kaçındı. Şimdilik ne vergi artışları ne de "müzakere edilemez" olduğunu söylediği mali kurallarda değişiklik yapılacağını açıkladı, ancak önünde "zorlu yollar" olduğunu kabul etti.

Investec'te ekonomist olan Philip Shaw, Reeves'in ekonomik bir toparlanma umacağını söyledi ve "Eğer olmazsa, vergileri arttırmak, harcamaları yeniden kısmak ya da her ikisini bir arada yapmak gibi zor bir görevle karşı karşıya kalacak" dedi.

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