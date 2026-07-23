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Japon yeni 40 yılın en dip seviyesinde! Piyasalarda müdahale beklentisi yeniden arttı

Japon yeni dolar karşısında 163,1 seviyesinde işlem görerek 40 yılın en düşük seviyelerine yakın kaldı. Zayıflayan yen, Fed-BOJ faiz farkı ve güçlü dolar nedeniyle baskı altında kalırken, Japonya’dan yeni döviz müdahalesi sinyalleri geldi.

Japon yeni 40 yılın en dip seviyesinde! Piyasalarda müdahale beklentisi yeniden arttı
SABAH.COM.TR EKONOMİ

Oluşturma Tarihi 23 Temmuz 2026 08:55

Japon yeni, ABD doları karşısında Perşembe günü 40 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdü. Bu durum, Tokyo'nun olası bir döviz müdahalesi yapacağı beklentilerini yeniden alevlendirdi.

Güne hafif yükselişle başlayan yen, dolar karşısında yüzde 0,02 değer kazanarak 163,1 seviyesine çıktı. Ancak Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faizleri beklentiden erken artırabileceğine yönelik haberlerin etkisi kısa sürdü ve para birimi kazançlarının büyük bölümünü geri verdi.

Yen, Salı günü 163,23 seviyesine kadar gerileyerek Aralık 1986'dan bu yana en zayıf seviyesini test etmişti. Güçlü dolar, Fed'in faizleri yüksek tutabileceği beklentisi ve Japonya'nın gevşek para politikası, yen üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

Japonya Maliye Bakanı da piyasaların yakından izlediği açıklamada, hükümetin gerektiğinde döviz piyasasında "kararlı adımlar" atmak için hazır olduğunu vurguladı. Tokyo yönetimi, nisan ve mayıs aylarında yenin 160 seviyesinin üzerine çıkması üzerine piyasaya doğrudan müdahale etmişti.

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