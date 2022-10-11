Financial Times gazetesine konuşan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, BOJ'un ücretler yükselene kadar cari gevşek para politikasını devam ettirmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Kishida, hükümetin şirketlerin ücretleri artırmalarına yardım için tedbirler hazırlayacağını da belirtti.

BOJ Başkanı Kuroda'nın 10 yıllık görev süresinin 2023 Nisan ayında sona ereceğine işaret eden Başbakan Kishida, "Kurado'nın görev süresini kısaltmayı düşünmüyorum" ifadelerini de kullandı.

Kishida, Kuroda'nın yerine doğru ismi seçerken gelecek yıl Nisan ayında olması beklenen ekonomik şartları değerlendireceğini de vurguladı.