CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya imalat sektörü daraldı

Japonya imalat sektörü daraldı

Japonya’nın imalat faaliyeti, zayıf talebin etkisiyle kasım ayında üst üste beşinci ayda da daralma gösterdi.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2025 08:42

S&P Global tarafından yayımlanan özel sektör anketine göre, imalat PMI kasımda 48,7 seviyesine yükseldi. Endeks ekimde 48,2 olarak ölçülmüştü ve öncü veri olan 48,8 seviyesine yakın gerçekleşti. Bu, daralma hızının ağustostan bu yana en yavaş seviyeye indiğine işaret etti.

Alt sektör verileri, ara malı ve yatırım mallarında zayıflığın sürdüğünü, ancak tüketim mallarında hafif bir iyileşme görüldüğünü ortaya koydu. Yeni siparişler kasımda da düşerek gerileme dönemini iki buçuk yıla çıkardı.

Ankete katılan firmalar, küresel iş ortamındaki zayıflık, sıkılaşan müşteri bütçeleri ve düşük sermaye yatırımlarını gerekçe gösterdi. Otomotiv ve yarı iletken sektörlerinde talep zayıflığı da dikkat çekti.

Girdi maliyet enflasyonu kasımda üst üste dördüncü ayda hızlandı; artışın nedeni daha yüksek işçilik ve hammadde maliyetleri oldu. Şirketler bu baskıyı yansıtmak için satış fiyatlarını belirgin şekilde artırdı.

Öte yandan, önümüzdeki 12 aya ilişkin iş dünyası güveni 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu iyimserlikte yeni ürün lansmanları ve özellikle elektronik ekipman ile taşımacılık sektörlerinde talep toparlanmasına yönelik beklentiler etkili oldu.

Ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki kabine 21,3 trilyon yenlik teşvik paketini onayladı. S&P Global Market Intelligence'tan Annabel Fiddes, hükümetin yapay zeka gibi stratejik alanlara yatırım hedeflediğini belirterek, bu paketin talep ve sektör performansı üzerindeki etkisinin önemli olacağını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da tüketici güveni yükseldi Almanya'da tüketici güveni yükseldi 27 Kasım 2025 12:47
Bitcoin’de toparlanma: 91 bin doları aştı Bitcoin'de toparlanma: 91 bin doları aştı 27 Kasım 2025 12:11
Kanada’dan çelik ürünlerine yeni vergi Kanada'dan çelik ürünlerine yeni vergi 27 Kasım 2025 11:48
Çin’de sanayi şirketlerinin karları ekimde geriledi Çin’de sanayi şirketlerinin karları ekimde geriledi 27 Kasım 2025 11:42
Küresel internet altyapısının kırılganlığı büyük riskler oluşturuyor Küresel internet altyapısının kırılganlığı büyük riskler oluşturuyor 27 Kasım 2025 11:34
Asya borsaları Fed’e yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor Asya borsaları Fed'e yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor 27 Kasım 2025 10:18
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Kasım 2025 10:05
Brent petrolün varili 62,24 dolar Brent petrolün varili 62,24 dolar 27 Kasım 2025 09:46
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 27 Kasım 2025 09:42
Piyasalar Fed’e yönelik faiz indirim beklentileriyle pozitif seyrediyor Piyasalar Fed'e yönelik faiz indirim beklentileriyle pozitif seyrediyor 27 Kasım 2025 09:22
ABD Senatosu, kripto piyasası düzenlemeleri için oylamaya gidiyor ABD Senatosu, kripto piyasası düzenlemeleri için oylamaya gidiyor 26 Kasım 2025 16:28
Avrupa Merkez Bankası’ndan finansal istikrar riski uyarısı Avrupa Merkez Bankası'ndan finansal istikrar riski uyarısı 26 Kasım 2025 13:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler