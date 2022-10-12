Japonya Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, Japonya'nın döviz kurlarındaki hareketleri yakından izlemekte olduğunu ve kurlardaki aşırı hareketlere karşı uygun adımları atmaya hazır olduklarını söyledi.
Japonya kurdaki aşırı oynaklığa karşı adım atabilir
Japonya Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, kurlardaki aşırı hareketlere karşı uygun adımları atacaklarını belirterek Japonya`nın döviz kurlarındaki hareketleri yakından izlemekte olduğunu ifade etti.
"GEREKLİ OLMASI HALİNDE DÖVİZ PİYASASINDA İHTİYAÇ DUYULAN ADIMLARI ATACAĞIZ"
Matsuno'nun açıklamasın Maliye Bakanı Suzuki'nin Jiji haber ajansına yaptığı açıklamanın ardından geldi. Bakan Suzuki, Jiji'ye demecinde Japonya'nın kurlar konusunda duruşunun değişmediğini belirterek, gerekli olması halinde döviz piyasasında ihtiyaç duyulan adımları atacaklarını ifade etti.
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