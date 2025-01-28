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Japonya'da çekirdek enflasyon 6 ayın zirvesinde

Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 28 Ocak 2025 08:57

Son Güncelleme Tarihi 28 Ocak 2025 08:58

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü, Aralık ayında son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (Çekirdek enflasyon ölçümü) Aralık ayında bir önceki ayda gördüğü %1,7 seviyesinden %1,9'a yükseldi.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan Kasım ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları %3,0 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmüştü.

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