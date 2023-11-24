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Japonya'da çekirdek enflasyon kısmi arttı

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları, bir önceki ay ki yavaşlamanın ardından Ekim ayında hafif bir artış göstererek, analistlerin inatçı enflasyonun Japonya Merkez Bankası'nı (BoJ) parasal teşviki çok geçmeden geri çekmeye itebileceği yönündeki görüşlerini güçlendirdi.

Oluşturma Tarihi 24 Kasım 2023 09:07

Son Güncelleme Tarihi 24 Kasım 2023 09:07

Japonya İstatistik Kurumu (e-Stat) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında, taze gıda maliyetlerini hariç tutan çekirdek tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı, Ekonomistler, Eylül ayında yüzde 2,8 olan çekirdek TÜFE'nin yüzde 3,0'e çıkmasını bekliyorlardı.

Eylül ayında enflasyon 2022 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez yüzde 3,0 seviyesinin altına inmişti.

Böylece enflasyon üst üste 19 ay boyunca BoJ'un yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyretti.

Manşet enflasyonun yüzde 3,0'ten yüzde 3,3'e çıktığı ayda, gıda ve enerji hariç tutulan bir başka çekirdek enflasyon yüzde 4,2'den yüzde 4,0'e indi.

Aylık bazda manşet enflasyon yüzde 0,7, gıda hariç enflasyon yüzde 0,5 ve gıda-enerji hariç enflasyon yüzde 0,1 arttı.

Bugün açıklanan enflasyon verileri, BoJ'un bu yılki son planlanan gözden geçirmesi olan 19 Aralık'ta sona erecek iki günlük faiz toplantısında dikkate alacağı göstergeler arasında yer alıyor.

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