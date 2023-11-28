CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü geriledi

Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü geriledi

Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü, Ekim ayında yavaşladı.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2023 09:09

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2023 09:09

Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (Çekirdek enflasyon ölçümü) Ekim ayında yüzde 3,0 olarak belirlendi. Çekirdek enflasyon ölçümü bir önceki ay yüzde 3,4 ile hesaplanmaya başladığı günden bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen haftanın son günü açıklanan Ekim ayında gıda hariç tüketici fiyatları yüzde 2,9, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yüzde 4,0 artış gösterdi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere özel sektör yatırımı yapacağını açıkladı İngiltere özel sektör yatırımı yapacağını açıkladı 27 Kasım 2023 08:44
Çin özel sektöre mali desteğini artırmayı planlıyor Çin özel sektöre mali desteğini artırmayı planlıyor 27 Kasım 2023 09:10
Japonya hizmet üretici enflasyonu hızlandı Japonya hizmet üretici enflasyonu hızlandı 27 Kasım 2023 08:59
Avrupa’da buğday fiyatı son 2 yılın en düşük sevinesine indi Avrupa'da buğday fiyatı son 2 yılın en düşük sevinesine indi 27 Kasım 2023 08:52
Çin için 2023 ve 2024 büyüme tahminleri yükseldi Çin için 2023 ve 2024 büyüme tahminleri yükseldi 27 Kasım 2023 09:06
HTX işlemlerini yeniden başlattı HTX işlemlerini yeniden başlattı 27 Kasım 2023 08:49
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Kasım 2023 10:05
Küresel piyasalar haftaya negatif başladı Küresel piyasalar haftaya negatif başladı 27 Kasım 2023 09:25
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrolde göstergeler kırmızı! Benzine, motorine indirim, zam var mı? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrolde göstergeler kırmızı! Benzine, motorine indirim, zam var mı? 26 Kasım 2023 16:26
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE SON DAKİKA: Yasa TBMM’ye geliyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE SON DAKİKA: Yasa TBMM'ye geliyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 26 Kasım 2023 13:12
Küresel piyasalar ABD’de açıklanacak büyüme verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı 25 Kasım 2023 11:23
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi 25 Kasım 2023 10:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,18
%0,3175
EURO
1.002,43
%0,2426
DOLAR
1.001,91
%0,1909
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.000,00
%0
EURO
1.000,35
%0,0346
DOLAR
992,16
%-0,7842
ALTIN
1.032,32
%3,2321
BORSA
1.056,86
%5,6856
EURO
1.026,62
%2,6615
DOLAR
1.018,21
%1,8211
ALTIN
1.058,10
%5,8097
BORSA
1.623,01
%62,301
EURO
1.550,38
%55,0375
DOLAR
1.779,09
%77,9094
ALTIN
1.663,24
%66,3239
BORSA
BİST En Aktif Hisseler