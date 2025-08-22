CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya'da enflasyon yavaşladı

Japonya'da enflasyon yavaşladı

Japonya'da enflasyon Haziran'ın ardından Temmuz ayında da yavaşladı.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2025 09:18

Japonya'da çekirdek tüketici enflasyonu Temmuz ayında üst üste ikinci kez yavaşladı ancak Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) %2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam etti. Cuma günü açıklanan resmi verilere göre, taze gıda hariç tutulan çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık bazda %3,1 arttı. Bu oran, Haziran'daki %3,3'lük artıştan düşük olsa da, ekonomistlerin %3,0 beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Yavaşlamanın temel nedeni, geçen yıl enerji fiyatlarındaki ani artış nedeniyle oluşan baz etkisi oldu. Enerji fiyatları geçen yıla göre %0,3 düştü—bu, Mart 2024'ten bu yana ilk yıllık düşüş oldu. Ancak gıda fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor. Taze gıda hariç gıda enflasyonu Haziran'daki %8,2'den Temmuz'da %8,3'e yükselerek hanehalkı üzerindeki baskıyı artırdı.

BOJ'un yakından takip ettiği, taze gıda ve enerjiyi hariç tutan bir diğer enflasyon göstergesi ise Temmuz'da %3,4 artarak Haziran ile aynı seviyede kaldı. Ekonomistler, kira, dışarıda yemek ve işlenmiş gıda gibi kalemlerdeki artışlarla enflasyonun daha yaygın hale geldiğini belirtiyor.

Öte yandan Japon ekonomisi üst üste beşinci çeyrekte de büyüme kaydetti. GSYH ikinci çeyrekte %0,3 büyürken, ilk çeyrek verisi %0,1'e revize edildi. Temmuz ayında yapılan ABD-Japonya ticaret anlaşması da gümrük tarifelerinin neden olacağı resesyon kaygılarını hafifletti.

Enflasyonun yüksek seyretmesi ve ekonomik büyümenin devam etmesi nedeniyle, Capital Economics ve ING analistleri Ekim ayında bir faiz artışının muhtemel olduğunu düşünüyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de konut satışları yükseldi ABD'de konut satışları yükseldi 21 Ağustos 2025 09:10
Japonya’nın 20 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi yükseldi Japonya'nın 20 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi yükseldi 21 Ağustos 2025 09:08
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 21 Ağustos 2025 08:44
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 415 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 415 bin liraya çıktı 20 Ağustos 2025 16:42
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 20 Ağustos 2025 13:22
Çin’de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı 20 Ağustos 2025 11:34
Özbekistan’ın ihracatında altının payı arttı Özbekistan'ın ihracatında altının payı arttı 20 Ağustos 2025 11:31
Yurt Dışı ÜFE verileri açıklandı Yurt Dışı ÜFE verileri açıklandı 20 Ağustos 2025 10:21
Borsa güne yatay seyirle başladı Borsa güne yatay seyirle başladı 20 Ağustos 2025 10:02
İngiltere’de yıllık enflasyon temmuzda 3,8 oldu İngiltere'de yıllık enflasyon temmuzda 3,8 oldu 20 Ağustos 2025 09:51
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 20 Ağustos 2025 09:43
Brent petrolün fiyatı yükselişe geçti Brent petrolün fiyatı yükselişe geçti 20 Ağustos 2025 09:39
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler