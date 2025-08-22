Japonya'da enflasyon yavaşladı

Japonya'da çekirdek tüketici enflasyonu Temmuz ayında üst üste ikinci kez yavaşladı ancak Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) %2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam etti. Cuma günü açıklanan resmi verilere göre, taze gıda hariç tutulan çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık bazda %3,1 arttı. Bu oran, Haziran'daki %3,3'lük artıştan düşük olsa da, ekonomistlerin %3,0 beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Yavaşlamanın temel nedeni, geçen yıl enerji fiyatlarındaki ani artış nedeniyle oluşan baz etkisi oldu. Enerji fiyatları geçen yıla göre %0,3 düştü—bu, Mart 2024'ten bu yana ilk yıllık düşüş oldu. Ancak gıda fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor. Taze gıda hariç gıda enflasyonu Haziran'daki %8,2'den Temmuz'da %8,3'e yükselerek hanehalkı üzerindeki baskıyı artırdı.

BOJ'un yakından takip ettiği, taze gıda ve enerjiyi hariç tutan bir diğer enflasyon göstergesi ise Temmuz'da %3,4 artarak Haziran ile aynı seviyede kaldı. Ekonomistler, kira, dışarıda yemek ve işlenmiş gıda gibi kalemlerdeki artışlarla enflasyonun daha yaygın hale geldiğini belirtiyor.

Öte yandan Japon ekonomisi üst üste beşinci çeyrekte de büyüme kaydetti. GSYH ikinci çeyrekte %0,3 büyürken, ilk çeyrek verisi %0,1'e revize edildi. Temmuz ayında yapılan ABD-Japonya ticaret anlaşması da gümrük tarifelerinin neden olacağı resesyon kaygılarını hafifletti.

Enflasyonun yüksek seyretmesi ve ekonomik büyümenin devam etmesi nedeniyle, Capital Economics ve ING analistleri Ekim ayında bir faiz artışının muhtemel olduğunu düşünüyor.