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Japonya'da toptan eşya enflasyonu yavaşladı

Japonya'da toptan eşya enflasyonu Nisan ayında yavaşlama gösterdi.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2025 08:54

Son Güncelleme Tarihi 14 Mayıs 2025 08:55

Japonya'da toptan eşya enflasyonu, şirketlerin artan hammadde ve işgücü maliyetlerini yansıtmaya devam etmesiyle Nisan ayında %4,0'a yavaşladı. Ancak BOJ'u faiz oranlarını daha da yükseltme yolunda baskı altında tutmaya devam etti.

Şirketlerin mal ve hizmetleri için birbirlerinden talep ettikleri fiyatları ölçen kurumsal mal fiyat endeksindeki (CGPI) yıllık artış, medyan piyasa tahminiyle eşleşti ve Mart ayındaki revize edilmiş %4,3'lük yıllık artıştan yavaşladı.

Endeks 126,3 ile üst üste 8. ayın en yüksek seviyesine ulaşarak, süregelen enflasyonist baskıların gecikmeli olarak tüketici fiyatlarına yansıdığına işaret etti.

Yen bazlı ithalat fiyat endeksi Mart ayında revize edilen %2,4'lük düşüşün ardından Nisan ayında bir önceki yıla göre %7,2 düşerek para birimindeki toparlanmanın ithalat maliyetleri üzerindeki baskıyı azalttığına işaret etti.

Verilere göre, bazı emtia fiyatlarındaki küresel düşüşler ve yakıt maliyetlerini azaltmayı amaçlayan yerel sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırılması da toptan eşya enflasyonunu ılımlı hale getirdi.

"ABD'nin gümrük vergilerinin küresel ekonomiye ve ticarete verdiği zarar 2 Nisan'da beklenenden daha az olabilir. Ancak otomobil, otomobil parçaları, çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergileri devam ediyor, bu nedenle üreticiler ve ekonomi üzerindeki etkileri göz ardı edilemez" diyen Norinchukin Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Takeshi Minami, "Öte yandan yen düşüş trendini sürdürüyor. Toptan eşya enflasyonu yılsonuna doğru yavaşlarken, BOJ'un Eylül veya Ekim aylarında faizleri yeniden artırma ihtimali var" değerlendirmesini yaptı.

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