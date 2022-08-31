Sanayi bakanlığına göre Çarşamba günü, sanayi üretimi Haziran ayına göre yüzde 1 arttı.

Ekonomistler, bir önceki aydaki yüzde 9.2'lik rekor artışın ardından yüzde 0.5'lik bir düşüş tahmin ediyorlardı.

Ayrı bir rapora göre, perakende satışların geçen ay enfeksiyon vakalarının hızla artmasından sonra bile bir dayanıklılık işareti olarak Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttığını gösterdi.

BOJ TEŞVİKLERE DEVAM EDİYOR

Yine de, merkez bankaları ekonomik büyümeyi yavaşlatma pahasına enflasyonu kontrol altına almaya öncelik verdiği için Japonya'nın üreticileri ters rüzgarlarla karşı karşıya kalacak. Sıkılaştırma döngüsünün dışında kalan Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, hafta sonu teşviği yerinde tutma sözü verdi.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Japonya'nın fabrika üretimine ilişkin belirsizlikler yüksek kalmaya devam ediyor. Devam eden yarı iletken kıtlığı ve çeşitli tek seferlik faktörler, Şanghay karantinasının sona ermesinden sonra bile otomobil üreticileri ve üreticileri üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.