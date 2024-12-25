KIDEM TAZMİNATI SON DAKİKA! Yeni yılda ne kadar olacak? İşte örnek kıdem tazminatı hesaplama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıhan başkanlığında toplanan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrası zam oranı belli oldu. Kıdem tazminatı taban tutarı da yapılan artışla beraber değişti. 2025 kıdem tazminatı ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık saat 18:30'da toplandı. Görüşmelerin tamamlanması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalar yaptı. Mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30'luk artış sonrası 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Öte yandan brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

KIDEM TAZMİNATI TABANI KAÇ LİRA OLDU?

Kıdem tazminatı taban tutarı brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Böylelikle Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 26 bin 4 liraya yükselecek.

Kıdem tazminatı tavan tutarı ise memur zamlarına göre güncelleniyor. Yasaya göre, kıdem tazminatının bir yıllık tutarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacak şekilde belirlendi. Kıdem tazminatı tavanı halen 41 bin 827 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarına göre yeniden belirlenecek.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İşçinin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı gerektiren bir nedenle feshedilmesi durumunda tazminat hesabı yapılabilir. Buna göre, her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Hesaplama yapılırken işçiye ödenen brüt ücretin yanında diğer yan haklar için ödenen tutarlarda verilir. İşçinin yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri gibi hakları da dikkate alınır.

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı şöyle hesaplanır:

Öncelikle brüt maaşın 1/30 oranı ile hesaplanır.

Çalışma süresi: 5 yıl

İşçinin brüt ücreti: 30 bin TL

İşçinin günlük ücreti: 1.000

(5.30.1000)= 150 bin lira

Bu hesaplamada yukarı belirtildiği gibi farklı unsurlarda hesaba katılabilir.