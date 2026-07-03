Küresel piyasalarda iyimser hava! Fed beklentilerinin yumuşadı, teknoloji risk iştahını baskıladı

Küresel piyasalarda yönü ABD'den gelen istihdam verileri belirledi. Haziranda tarım dışı istihdam sadece 57 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Ayrıca nisan ve mayıs aylarına ilişkin istihdam verileri de aşağı yönlü revize edildi.

Beklentilerin altında kalan istihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde faiz artırımlarında daha temkinli hareket edebileceği beklentisini güçlendirdi. Böylece küresel piyasalarda alıcılı seyir öne çıktı.

Buna karşın teknoloji hisselerinde devam eden satışlar, yükselişleri sınırlayan en önemli unsur oldu.

İŞSİZLİK GERİLEDİ, FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

ABD'de işsizlik oranı haziranda yüzde 4,2'ye gerileyerek yüzde 4,3'lük piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

İstihdam raporunun ardından Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimali yüzde 82 olarak fiyatlanırken, eylül ayına ilişkin faiz artırımı beklentisi ise yüzde 67'den yüzde 63'e geriledi.

Analistler, iş gücüne katılım oranındaki düşüşün işsizlik oranını aşağı çektiğini, önümüzdeki aylarda katılımın yeniden artması halinde işsizlik oranının tekrar yükselebileceğini belirtiyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER RİSK İŞTAHINI DESTEKLİYOR

Jeopolitik cephede ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin olumlu mesajlar vermesi ve Katar yönetiminin dolaylı müzakerelerde ilerleme sağlandığını açıklaması piyasalardaki iyimserliği destekledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de bölgede kalıcı barış için kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşım gerektiğini ifade etti.

Öte yandan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, para politikasının halen hafif kısıtlayıcı olduğunu ancak ekonomik görünümde önemli belirsizliklerin sürdüğünü söyledi.

ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR GERİLEDİ

Fed'e ilişkin beklentilerin değişmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,45 seviyesine gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 100,8 seviyesine indi.

Güvenli liman talebinin artmasıyla ons altın yüzde 1,3 yükselişle 4 bin 176 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 artışla 72,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD BORSALARINDA TEKNOLOJİ HİSSELERİ BASKI OLUŞTURDU

New York borsasında teknoloji hisselerindeki satışlar endekslerin performansını sınırladı.

Yarı iletken şirketlerinden Nvidia hisseleri yüzde 1,39, Micron Technology hisseleri ise yüzde 5,49 geriledi.

Tesla hisseleri de ikinci çeyrek teslimatlarının beklentileri aşmasına rağmen yüzde 7,49 değer kaybetti.

Günü Dow Jones endeksi yüzde 1,14 yükselişle tamamlarken, S&P 500 yatay seyretti. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,80 geriledi.

ABD piyasaları bugün 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle kapalı olacak.

AVRUPA VE ASYA BORSALARINDA POZİTİF GÖRÜNÜM

Avrupa borsalarında otomotiv, savunma, sağlık ve gıda sektörlerine gelen alımların etkisiyle yükselişler görüldü.

Almanya'da koalisyon hükümetinin yaklaşık 10 milyar avroluk vergi indirimi paketinde anlaşması da piyasalara destek verdi.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı mayısta yüzde 6,2'ye gerilerken, Almanya DAX endeksi yüzde 2,16, Fransa CAC 40 yüzde 1,65, İngiltere FTSE 100 yüzde 1,67 ve İtalya FTSE MIB yüzde 1,6 yükseldi.

Asya tarafında ise Japonya ve Çin'den gelen güçlü hizmet sektörü PMI verileri ile petrol fiyatlarının istikrarlı seyri risk iştahını artırdı. Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore Kospi yüzde 4,7, Hong Kong Hang Seng yüzde 1,6 ve Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 prim yaptı.

BORSA İSTANBUL'DA GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki günü yüzde 0,73 yükselişle 14.455,03 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise bankalararası piyasada 46,7980 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi ile dünya genelinde yayımlanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artmasını, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,61'den yüzde 32,17'ye gerilemesini bekliyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, haziran ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

10.55 Almanya, haziran ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

11.30 İngiltere, haziran ayı hizmet sektörü/bileşik PMI