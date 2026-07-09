Küresel piyasalarda jeopolitik baskı! Petrol yükseldi, altın geriledi, gözler Fed ve Orta Doğu’da

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamaları yönlendirmeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması enerji piyasalarında arz endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarında yer alan şahin mesajlar yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.

PETROL 80 DOLARI TEST ETTİ, HÜRMÜZ BOĞAZI TAKİPTE

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'da yaklaşık 90 askeri hedefi vurduğunu duyurması, piyasalarda jeopolitik risk algısını güçlendirdi.

Gerilimle birlikte Brent petrolün varil fiyatı dün 22 Haziran'dan bu yana ilk kez 80 dolar seviyesini gördü. Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinin sayısındaki sert düşüş de arz güvenliğine yönelik endişeleri artırdı.

Analistler, bazı gemilerin güvenlik gerekçesiyle sinyal sistemlerini kapatması nedeniyle tanker geçiş verilerinde farklılıklar oluşabildiğini belirtiyor.

FED TUTANAKLARINDAN ŞAHİN MESAJLAR GELDİ

Fed'in haziran ayı toplantısına ilişkin tutanaklar, enflasyonun beklenenden uzun süre yüksek kalması halinde faiz artışının yeniden gündeme gelebileceğine işaret etti.

Tutanaklarda, yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu güçlü talep, Orta Doğu'daki savaş ve gümrük tarifelerinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturabileceği değerlendirilirken, bazı Fed yetkililerinin bu senaryoda ilave politika sıkılaştırmasının gerekli olabileceğini savunduğu görüldü.

IMF KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3'e indirdi.

Raporda Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,9, 2027 yılında ise yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

ALTINDA ÜÇÜNCÜ GÜN KAYIP

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve Fed'in şahin duruşunu koruyabileceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarını baskıladı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 değer kaybederek 4.077 dolara gerilerken, düşüşünü üçüncü işlem gününe taşıdı. Yeni işlem gününde de ons altın 4.067 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,58 seviyesinde seyrederken, dolar endeksi 100,9 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

ABD VE AVRUPA BORSALARINDA SATIŞ BASKISI

Wall Street'te karışık bir görünüm öne çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,28, Dow Jones endeksi yüzde 1,09 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.

Avrupa borsaları ise Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle günü sert kayıplarla tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,66, Fransa'da CAC 40 yüzde 2,18, Almanya'da DAX 40 yüzde 2,23 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.

ASYA'DA JAPONYA POZİTİF AYRIŞTI

Asya piyasalarında Japonya hariç satıcılı bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 yükselirken, Güney Kore, Çin ve Hong Kong borsalarında düşüşler görüldü.

Bölgede açıklanan verilere göre Çin'de haziran ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 1 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

BORSA İSTANBUL'DA GÖZLER DESTEK SEVİYELERİNDE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 2,12 düşüşle 14.189,96 puandan kapanırken, VİOP'ta BIST 30 Ağustos vadeli kontratı akşam seansında yüzde 0,33 yükseldi.

Dolar/TL ise bankalararası piyasada 46,8710 seviyesinde işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, "Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak etti. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ikinci el konut satışları ve Almanya'nın dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Japonya, haziran ayı Makine Siparişleri

09.00 Almanya, mayıs ayı Ticaret Dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, haziran ayı ikinci el konut satışları