Genel olarak fiyatlarda artışın yüksek bir noktaya ulaştığını, ancak çekirdek fiyat baskılarından farklı bir hikayenin olduğunu ifade eden Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Gıda ve enerji fiyatlarından ayrılmış enflasyonun tepe yaptığına dair henüz çok fazla bir kanıt görmedim" diye konuştu.

Önümüzdeki aylarda faiz artırımlarının sona erdirilmesinin gündeme gelmesi için çekirdek enflasyonu yönlendiren faktörlerin tırmanmayı durdurduklarına dair biraz kanıt görmeyi beklediğini belirten Kashkari, "Bu kanıtı henüz göremedim, çekirdek enflasyonu tırmandıran faktörler durana kadar faiz artırımlarının durdurulmasını nasıl tavsiye edebileceğini bilmiyorum" dedi.

En iyi tahmini ile enflasyonu yönlendiren faktörlerin önümüzdeki birkaç ay içinde gevşemeye başlayacağını ifade eden Kashkari, Fed'in faiz artırımlarını gelecek yıl içinde bir zamanda durdurabileceğini vurguladı.