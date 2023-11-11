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Moody’s ABD’nin not görünümünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s mali gücüne yönelik aşağı yönlü riskler nedeniyle ABD’nin kredi not görünümünü negatife çekti.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2023 09:25

Son Güncelleme Tarihi 11 Kasım 2023 09:25

Moody's ABD'nin kredi not görünümünü durağandan negatife düşürdü. Kredi notu ise en yüksek seviye olan Aaa'da kaldı.

Açıklamada, görünümün negatife çevrilmesinin temel nedeninin, ABD'nin mali gücüne yönelik aşağı yönlü risklerin artması olduğu belirtildi.

Yüksek faiz oranları bağlamında, hükümet harcamalarını azaltmaya veya gelirleri artırmaya yönelik etkili maliye politikası önlemleri olmadan ABD'nin mali açıklarının büyük kalacağı vurgulanan açıklamada, bunun da borç karşılanabilirliğini önemli ölçüde zayıflatacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, ABD Kongresi'nde devam eden siyasi kutuplaşmanın birbirini takip eden hükümetlerin borç karşılanabilirliğindeki düşüşü yavaşlatacak bir mali plan üzerinde fikir birliğine varamama riskini artırdığı kaydedildi.

ABD'nin "Aaa" olan kredi notunun teyit edilmesinin Moody's'in ABD'nin kredi gücünü korumaya devam ettiği yönündeki görüşünü yansıttığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin "olağanüstü" ekonomik gücünü korumasının beklendiği, orta vadede daha fazla olumlu büyüme sürprizinin, en azından borç borç karşılanabilirliğindeki bozulmayı yavaşlatabileceği vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin kurumsal ve yönetişim gücünün de yüksek olduğu, özellikle parasal ve makroekonomik politikaların etkinliğiyle desteklendiği belirtilerek, "ABD ekonomisi ve finans sektörünün daha uzun süre daha yüksek faiz oranlarına uyum sağlaması devam ederken, politika yapıcılar şeffaf ve etkili politikalar yoluyla geçişi kolaylaştırdılar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ağustos ayında Fitch gelecek 3 yılda mali durumu ve borç yüküyle ilgili endişeleri nedeniyle ülkenin kredi notunu AAA'dan AA+'ya düşürmüştü.

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