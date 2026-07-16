CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD Brezilya'dan gelen ürünlere yüzde 25 tarife uygulayacak

ABD Brezilya'dan gelen ürünlere yüzde 25 tarife uygulayacak

ABD, "Amerikan ticaretine zarar veren haksız uygulamaları" gerekçesiyle bazı Brezilya ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

ABD Brezilya’dan gelen ürünlere yüzde 25 tarife uygulayacak
AA

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2026 08:19

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü uyarınca Brezilya'nın belirli mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağı bildirildi.

Bu adımın USTR tarafından yürütülen bir yıllık soruşturma sonucunda atıldığına işaret edilen açıklamada, soruşturmada Brezilya'nın Amerikan işçileri, çiftçileri ve şirketleri için haksız rekabet yarattığı tespit edilen başlıca uygulamalarından bahsedildi.

Açıklamada, ABD'li teknoloji şirketlerini siyasi sansüre zorlama, yolsuzlukla mücadele uygulamalarında geri adım atma, yasa dışı ormansızlaşma ve etanol pazarına erişim engelleri gibi Brezilya'nın spesifik ihlallerine dikkat çekildi.

Ayrıca açıklamada, bu kararın USTR'nin iki halka açık oturum düzenlemesi, 360'tan fazla kamuoyu görüşü alması ve ABD'nin endişelerine çözüm bulmak amacıyla Brezilya hükümeti ile yoğun müzakerelerde bulunmasının ardından alındığı aktarıldı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Amerikan ekonomik çıkarlarını haksız ticaret uygulamalarına karşı korumak, Başkan Trump'ın 'Önce Amerika' politikalarının temelidir." ifadesini kullandı.

Brezilya'nın haksız ticaret uygulamalarının ABD'li işçilerin ve üreticilerin 210 milyonu aşkın tüketiciye sahip bu önemli pazara erişmesini engellediğine işaret eden Greer, şunları kaydetti:

"Bugünkü adım, Amerikalı işçilerin ve şirketlerin eşit şartlarda rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla bu haksız ticaret uygulamalarını ele almak için gereklidir. Geçtiğimiz yıl boyunca Brezilya ile yürütülen kapsamlı müzakereler bu meseleleri çözüme kavuşturmadı ancak bu soruşturmada tespit edilen sorunlarda uzun zamandır ihtiyaç duyulan değişiklikleri gerçekleştirmek için Brezilya ile müzakerelere devam etmeye açığız."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 14 Temmuz 2026 09:36
Çin’in alüminyum ihracatı Haziran’da rekor kırdı: Sevkiyat 711 bin tona ulaştı Çin’in alüminyum ihracatı Haziran'da rekor kırdı: Sevkiyat 711 bin tona ulaştı 14 Temmuz 2026 09:34
Fed’den faiz artışı beklentisi güçleniyor: Piyasalar temmuz kararına odaklandı Fed’den faiz artışı beklentisi güçleniyor: Piyasalar temmuz kararına odaklandı 14 Temmuz 2026 09:27
Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı 14 Temmuz 2026 09:04
Deutsche Bank: Çin yuanı euro karşısında yüzde 15’in altında! Deutsche Bank: Çin yuanı euro karşısında yüzde 15'in altında! 14 Temmuz 2026 08:59
Çin dış ticaretinde yapay zeka etkisi: İhracat ve ithalat beklentileri aştı Çin dış ticaretinde yapay zeka etkisi: İhracat ve ithalat beklentileri aştı 14 Temmuz 2026 08:01
Petrol fiyatlarındaki yükseliş Asya borsalarını baskıladı: Gözler ABD enflasyon verisinde Petrol fiyatlarındaki yükseliş Asya borsalarını baskıladı: Gözler ABD enflasyon verisinde 14 Temmuz 2026 07:52
Fed Üyesi Waller’dan faiz mesajı: Yüksek enflasyon yeni sıkılaşma adımını gündeme getirebilir Fed Üyesi Waller'dan faiz mesajı: Yüksek enflasyon yeni sıkılaşma adımını gündeme getirebilir 14 Temmuz 2026 07:14
Fed hazine bonosu alımlarını 10 milyar dolarda sabit tuttu: Rezerv yönetiminde temkinli adım Fed hazine bonosu alımlarını 10 milyar dolarda sabit tuttu: Rezerv yönetiminde temkinli adım 14 Temmuz 2026 07:13
Çin’in ham petrol ithalatı Haziran’da sert düştü: Son 10 yılın en düşük seviyesi... Çin'in ham petrol ithalatı Haziran'da sert düştü: Son 10 yılın en düşük seviyesi... 14 Temmuz 2026 07:11
Rusya’nın dış ticaret fazlası 5 ayda arttı Rusya'nın dış ticaret fazlası 5 ayda arttı 13 Temmuz 2026 15:52
Morgan Stanley: Teknoloji dışı ABD hisselerinde güçlü kar sezonu beklentisi Morgan Stanley: Teknoloji dışı ABD hisselerinde güçlü kar sezonu beklentisi 13 Temmuz 2026 15:31
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.079,9700 Değişim 173,62 Son veri saati:
Düşük 13941,98 Yüksek 14115,6
Açılış
47,0533 Değişim 0,0190 Son veri saati:
Düşük 47,0368 Yüksek 47,0558
Açılış
54,0863 Değişim 0,1311 Son veri saati:
Düşük 53,9613 Yüksek 54,0924
Açılış
6.099,0540 Değişim 62,765 Son veri saati:
Düşük 6087,532 Yüksek 6150,297
Açılış
86,3614 Değişim 1,6416 Son veri saati:
Düşük 86,0611 Yüksek 87,7027
Açılış
BİST En Aktif Hisseler