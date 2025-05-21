Morgan Stanley Çin büyüme tahminlerini yükseltti

Morgan Stanley, Çin için GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, önceki tahminler olan %4,2 ve %4,0'a kıyasla 2025 ve 2026 GSYH büyümesini sırasıyla %4,5 ve %4,2 olarak öngördü.

Morgan Stanley, yukarı yönlü revizyonu ticaret gerilimlerinin azalmasıyla birlikte azalan gümrük vergilerine bağlıyor ve ek gümrük vergilerinin tahmin dönemi boyunca %30 ile sınırlı kalacağını varsayıyor.

Morgan Stanley Çin'in 2025 4. Çeyrek GSYH büyümesinin yıllık %4,0 (daha önce %3,7) seviyesinde istikrar kazanmasını beklerken, ekonomik yavaşlama hızının azalan tarife yükünden kaynaklanacağını öngörüyor. Bununla birlikte, konut ve tüketimdeki yapısal zorluklar deflasyonist baskılar yaratmaya devam ediyor ve nominal GSYH büyümesinin 2025-26'da %3,5-%3,6 ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.