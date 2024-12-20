CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Moskova Borsası yüzde 6 değer kazandı

Moskova Borsası yüzde 6 değer kazandı

Moskova Borsası, Rusya Merkez Bankasının politika faizi oranını beklentilerin aksine artırmaması nedeniyle yüzde 6,21 değer kazandı.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2024 14:39

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2024 14:40

Moskova Borsası, Rusya Merkez Bankasının politika faizi oranını beklentilerin aksine artırdı. Böylelikle ülkede borsa değer kazandı.

Rusya ile Batılı ülkeler arasında devam eden gerginlik ve yaptırımlar yüzünden Moskova Borsası, son dönemde düşüş eğilimine girdi. Rusya Merkez Bankasının bugün gerçekleştirdiği toplantıda analistler 200 baz puan artış beklerken politika faizi oranının sabit bırakılması, Moskova Borsasının değer kazanmasını sağladı.

Moskova Borsası, TSİ 14.00 itibarıyla yüzde 6,21 değer kazanarak 2.567 puana, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 6,21 artarak 782 puana çıktı. Ruble ise dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybetti, dolar/ruble paritesi 104,83 seviyesine yükseldi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti. Analistler, enflasyonda düşüş yaşanmadığı için bankanın bugün düzenleyeceği toplantıda yeniden faiz artışına gidebileceği değerlendirmesinde bulunuyordu.

İlginizi Çekebilir
Çin’de ipotekli konut kredisi faizi arttı Çin'de ipotekli konut kredisi faizi arttı 19 Aralık 2024 09:19
Yeni Zelanda ekonomisi daraldı Yeni Zelanda ekonomisi daraldı 19 Aralık 2024 09:12
Fitch petrol fiyatları için 2025 tahminini açıkladı Fitch petrol fiyatları için 2025 tahminini açıkladı 18 Aralık 2024 16:49
Rusya’da tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi Rusya'da tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi 18 Aralık 2024 16:39
AB, üyelerine sıkı maliye politikası tavsiye etti AB, üyelerine sıkı maliye politikası tavsiye etti 18 Aralık 2024 15:36
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yükseldi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi 18 Aralık 2024 14:40
ECB: Zayıf euro, Trump etkisini azaltabilir ECB: Zayıf euro, Trump etkisini azaltabilir 18 Aralık 2024 12:46
Japon devleri Honda ve Nissan birleşiyor Japon devleri Honda ve Nissan birleşiyor 18 Aralık 2024 13:03
Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi arttı Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı 18 Aralık 2024 14:32
İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu 18 Aralık 2024 10:48
Talep endişesi Brent petrolün fiyatını düşürdü Talep endişesi Brent petrolün fiyatını düşürdü 18 Aralık 2024 10:10
Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü 19 Aralık 2024 09:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler