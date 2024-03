New York Community Bank'ın kredi notu düşürüldü

Fitch'ten yapılan açıklamada, New York Community Bank'a ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Açıklamada, New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarının "BBB-" ve "F3"ten sırasıyla "BB+" ve "B"ye düşürüldüğü, not görünümünün ise "negatif" olduğu bildirildi.

Söz konusu değerlendirmenin New York Community Bank yönetimindeki değişikliğin ve dahili kredi incelemesindeki zayıflıkların tespitinin ardından geldiğine işaret edilen açıklamada, Fitch'in New York Community Bank'ın risk profilini yeniden değerlendirdiği aktarıldı.

New York Community Bank, ocak ayı sonunda yayımladığı bilançosunda sürpriz zarar açıklamasının ardından 29 Şubat'ta Üst Yönetici (CEO) değişikliğine gitmişti.

Bankadan yapılan açıklamada, Alessandro DiNello'nun Thomas Cangemi'nin yerine CEO olarak atandığı bildirilmişti. New York Community Bank, DiNello'yu şubat ayı başında operasyonlarını istikrara kavuşturmak için Yönetim Kurulu Başkanı görevine getirmişti.

Ayrıca banka, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında değişikliğe giderek dahili risk yönetimine ilişkin açıklama eklemişti.

New York Community Bank'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, iç kredi incelemesine dair iç kontrollerde etkin olmayan gözetim, risk değerlendirme ve izleme faaliyetlerinden kaynaklanan zayıflıkların tespit edildiği belirtilmişti.

ABD'nin bölgesel bankalarından New York Community Bank, 31 Ocak'ta 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıklamış ve kar beklentilerinin aksine zarar bildirmişti.

Bankadan yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde 886 milyon dolar gelir sağlandığı ve 252 milyon dolar zarar edildiği kaydedilirken, temettü kesintisine gidildiği ve hissedarlara yapılan 3 aylık ödemenin 5 sente düşürüldüğü aktarılmıştı.

Bankanın hisselerindeki kayıp, bilançosunu yayımladıktan bu yana yüzde 65'i aştı.

MOODY'S, NEW YORK COMMUNİTY BANK'IN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Moody's'den yapılan açıklamada, New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın tüm uzun vadeli ve bazı kısa vadeli notları ile değerlendirmelerinin düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, New York Community Bank'ın uzun vadeli kredi notunun "Ba2"den "B3"e, Flagstar Bank'ın da "Baa2"den "Ba3'e indirildiği kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, söz konusu bankaların tüm uzun vadeli notlarının daha fazla not indirimi için izlemede kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Moody's daha önce şubat ayında da New York Community Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "Ba3"ten "Ba2"ye düşürmüş ve daha fazla not indirimi için izlemede tutmuştu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings de New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarını düşürürken, not görünümünü "negatif" olarak belirlemişti.

