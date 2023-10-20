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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: Ticaretimizde ruble ve yuanın payı yüzde 68

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülkenin dış ticaretinde ruble ve yuanın yüzde 68 paya sahip olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 20 Ekim 2023 16:21

Son Güncelleme Tarihi 20 Ekim 2023 16:21

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Çin'de gazetecilere açıklama yaptı.

Çin ile Rusya arasında ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini belirten Reşetnikov, "Bu yıl ticaret hacminde 200 milyar doları kesinlikle geçeriz. Yıl sonuna kadar 215-220 milyar doları görebiliriz." dedi.

Reşetnikov, Kovid-19 salgını döneminde dahi iki ülke arasındaki ticaret hacminde yıllık yüzde 20 büyüme yaşandığının altını çizdi.

Rusya'nın dış ticaretinde ruble ve yuanın payına ilişkin değerlendirmede bulunan Reşetnikov, "Ticaretimiz yeniden yapılandırılıyor. Tüm ilişkilerimizde ruble ve yuanın payı yüzde 68 seviyesindeyken, Çin'le ticaretimizde söz konusu oran yüzde 95 seviyesinde." ifadesini kullandı.

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