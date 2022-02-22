Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürününü değer fiyattan satabilmesi için sözleşmeli tarım mekanizmalarının geliştirileceğini, tohum, gübre, yem, mazot gibi girdi maliyetlerini azaltacak programların uygulamaya alınacağını belirtti.





SON DAKİKA HABERİ | BAKAN NEBATİ 'FAHİŞ FİYAT ARTIŞI' İÇİN ÖNEMLİ ADIMI DUYURDU



Hazine ve Maliye Nureddin Nebati, 2022-2024 orta vadeli program döneminde gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla, tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı çalışmalarına devam edileceğini ifade etti. Bakan Nebati, "Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlanması, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürettiği ürünü değer fiyattan satabilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesi için tarım, sanayi entegrasyonunu sağlamaya yönelik çiftçi ve sanayicinin yazılı akite olan güvenini artıracak sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek" değerlendirmesini yaptı.





TOHUM, GÜBRE, MAZOTTA MALİYET DÜŞECEK



Bakan Nebati, bu dönemde, tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programların uygulamaya konulacağını kaydetti. Bakan Nebati, üreticilere verilen desteklere ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, bu dönemde ekilebilir ve sulanabilir alanların artırılması için yatırımlar artırılarak sürdürüleceğini belirtti.

TARIMSAL ÜRETİCİLERE HAZİNE DESTEKLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ Bakan Nebati, tarımsal üreticilere Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredileri kullandırıldığını anımsatarak, "Üreticilerin krediye konu varlıklarının 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 tarihleri arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespiti halinde Karar'da yer alan usul, esaslar kapsamında borçlarının ertelenmesi veya taksitlendirilmesi mümkün. Daha önce de borçların yeniden yapılandırılarak 5 taksitte ödenmesi sağlanan tarımsal üreticilerin ödemesi devam ediyor" dedi.