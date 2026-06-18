SPK'dan 2 şirketin sermaye artırımı ve borçlanma ihraçlarına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 sermaye artırımına ve 9 borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

İKİ ŞİRKETİN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI ONAYLANDI

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme AŞ'nin 206 milyon 500 bin liralık ve BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 150 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.

9 BORÇLANMA ARACI İHRACINA İZİN

Kurul, çeşitli şirketlerin borçlanma aracı ihraç başvurularını da uygun buldu.

Buna göre, Ulusal Faktoring AŞ ve İstanbul Faktoring AŞ için 300'er milyon lira, Quick Finansman AŞ için 270 milyon lira, Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ için 1 milyar lira tutarında borçlanma aracı ihracına izin çıktı.

Ayrıca Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin 15 milyar liralık, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 450 milyon liralık, Midas Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 450 milyon liralık, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 5 milyar 450 milyon liralık ve Deniz Finansal Kiralama AŞ'nin 50 milyon avroluk borçlanma aracı ihraç başvuruları da onaylandı.

KİRA SERTİFİKASI VE VİDMK İHRAÇLARINA YEŞİL IŞIK

SPK, Pasha Yatırım Bankası AŞ Vaden Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu'nin 10 milyar liralık, DK Yıldız Varlık Kiralama AŞ'nin 250 milyon liralık ve DK Varlık Kiralama AŞ'nin 9 milyar 500 milyon liralık kira sertifikası ve varlık ipoteğine dayalı menkul kıymet (VİDMK) ihracı başvurularını da kabul etti.

YENİ FON KURULUŞLARINA İZİN VERİLDİ

Kurul, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ tarafından kurulacak Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna ve fon paylarının kayda alınmasına izin verdi.

Bunun yanı sıra, "BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu", "HSBC Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu" ve "Meksa Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu"nun kuruluş başvuruları da onaylandı.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA CEZASI VE SUÇ DUYURULARI

SPK, yürüttüğü incelemeler sonucunda iki kişiye toplam 20 milyon 46 bin 138 lira, altı tüzel kişiye ise toplam 39 milyon 559 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

MEGA POLİETİLEN İNCELEMESİNDE SUÇ DUYURULARI

Kurul, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen inceleme sonucunda altı kişi hakkında farklı gerekçelerle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, beş internet sitesinin içerik sağlayıcıları, dört şirketin yetkilileri ve iki kişiye ait iki telefon numarasıyla ilgili çeşitli eylemler nedeniyle de suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.