İsmi BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın yerine getirilebilecekler arasında geçen Columbia Üniversitesi öğretim görevlisi Takatoshi Ito, BOJ'un politika ayarlamalarının 10 yıldan uzun süredir uygulanan agresif para politikasından çıkışa doğru ilk adım olabileceğini söyledi.

BOJ'un 10 yıl vadeli tahvilde getiri eğrisi hedefinin üst bandını genişletmesini "pozitif bir gelişme" olarak değerlendiren İto, bu adımın Japon devlet tahvili piyasasının işlevselliğini iyileştireceğini belirtti.

Japonya'da enflasyonun BOJ'un yüzde 2 hedefinin üzerine yerleşebileceği konusunda artan işaretler gördüğünü belirten İto, bunda maliyet faktörlerinin daha yüksek ücretleri ve daha güçlü tüketimi temel alan bir pozitif fiyat mekanizmasını ateşlediğini savundu.

"BU ÇIKIŞA DOĞRU ADIM İÇİN TEMEL OLUR"

İto, "Gelecek yıl talebin enflasyonu yukarı çektiğini ve yüzde 2 seviyesinde sabitlediğini görebiliriz ve bu çıkışa doğru adım için temel olur" diye konuştu.