Trump: Çin ile çok iyi olacak bir anlaşma yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in çok zeki biri olduğunu belirterek, "Bence her iki taraf açısından da çok iyi olacak bir anlaşma yapacağız" dedi.

Trump, nükleer anlaşma sağlanamaması halinde İran'a karşı askeri operasyon düzenlenebileceğini belirtti. Trump, "Eğer durum askeri müdahaleyi gerektirirse bunu yapacağız. Tabii, İsrail de çok aktif bir şekilde bu işin içinde olur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir dizi başkanlık kararnamesine imza attığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran ile nükleer görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde bunun İran için çok tehlikeli olacağı yönündeki açıklaması sorulan Trump, bununla askeri operasyon mu kastettiğine ilişkin bir soruya "Eğer gerekirse, kesinlikle" şeklinde cevap verdi. "İran, nükleer silah sahibi olamaz" şeklindeki açıklamasını sık sık tekrarlayan Trump, "Eğer durum askeri müdahaleyi gerektirirse, bunu yapacağız. Tabii, İsrail de çok aktif bir şekilde bu işin içinde olur, bunun liderliğini üstlenir. Ama kimse bize liderlik etmez, biz ne yapmak istiyorsak onu yaparız" dedi.

AVRUPA'DAKİ ASKER SAYISININ AZALTILMASI DEĞERLENDİRİLECEK

ABD'nin Avrupa'da konuşlu asker sayısını azalma planı olup olmadığı yönündeki bir soruya cevap veren Trump, "Duruma bağlı. Avrupa'daki askeri harcamaları biz karşılıyoruz. Bunun karşılığında pek bir geri ödeme almıyoruz. Bu durum Güney Kore için de geçerli. Bu, ticaret meselesiyle ilgili olmayan bir konu ama konuştuğumuz konulardan biri olacak. Bence bunu da bu işin içine katacağız, çünkü bunu yapmak mantıklı olur. Her ülke için her şeyi tek bir pakette toplamak güzel olur" dedi.

ÇİN İLE TİCARET SAVAŞINDAN ENDİŞE ETMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Çin yaşanan gerginliğin bir ticaret savaşına dönüşme ihtimali sorulan Trump, "Bu konuda endişeli değilim. Devlet Başkanı Xi, çok zeki biri. Bence her iki taraf açısından da çok iyi olacak bir anlaşma yapacağız" dedi. Trump, Çin'e yönelik tarifelerin daha da artırılması gibi bir ihtimalin mümkün olup olmadığı yönündeki bir soruya ise, "Bunu düşünemiyorum. Hayır, bunu yapmak zorunda kalacağımı sanmıyorum. Mevcut olanı çok dikkatli bir şekilde hesapladık. Birçok ülkenin yüzde 100'den çok daha fazla tarife uygulamakta olduğu unutulmamalı. Kanada, çiftçilerimize bundan daha yüksek tarife uyguluyor" dedi.

"BİRİNİN BUNU YAPMASI GEREKİYORDU"

Trump, daha önce Beyaz Saray'da NASCAR, INDY ve IMSA'dan araba yarışı şampiyonlarıyla düzenlenen bir etkinlikte de gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Bir gazetecinin tarifelere niçin 90 gün ara verme kararı alındığı yönündeki sorusuna cevap veren Trump, "Bence insanlar biraz çizgiyi aşmaya başlıyordu, biraz huzursuz durumdaydılar. Biliyorsunuz, biraz korkmuş gibiydiler" dedi.

Yapılması gereken büyük bir iş olduğunu vurgulayan Trump, "Ticaret alanında başımıza gelenler nedeniyle bunun yapılması gerekiyordu. Çin, açık arayla tarihin en büyük suistimalcisi oldu ama sadece Çin de değil, başka ülkeler de söz konusu. Birinin bunu yapması ve buna son vermesi gerekiyordu çünkü bu sürdürülebilir değildi. Geçen yıl Çin, ABD ile gerçekleştirdiği ticaretten bir trilyon dolar kazandı. Bu doğru değil. Ve şimdi biz bunu kısa süreliğine geri çevirdik ve 2 milyar dolar kazandık, günde iki milyar dolar kazanıyoruz. Birinin bunu yapması gerekiyordu" dedi.

"ÇİN, ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

Çin dahil birçok ülkenin ABD ile ticaret anlaşması yapmak istediğini ifade eden Trump, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Çin dahil birçok ülkede bu konuya ilişkin büyük bir arzu görüyoruz. Çin, bir anlaşma yapmak istiyor fakat bunu tam olarak nasıl yapacaklarını bilmiyor" dedi. Trump, "Çinliler gururlu bir halk. Başkan Xi, gururlu bir adam. Kendisini çok iyi tanıyorum. Nasıl ilerleyeceklerini bilmiyorlar ama bir yolunu bulacaklar. Şu anda bunu çözme sürecindeler ve bir anlaşma yapmak istiyorlar" dedi.

Birçok ülkenin anlaşma arayışında olduğunu vurgulayan Trump, "Hepsi arıyor, "Bunu nasıl yaparız?" diye soruyorlar. Herkes anlaşma yapmak istiyor. Birinin, bizim bu yaptığımızı önceden yapması gerekiyordu ve ben yaptım. Karşılık vermeyen ülkeler için 90 günlük bir durdurma uygulamaya koydum" dedi.

Çin, ABD'nin tarife uygulamalarına cevap verdiği için Çin'e yönelik tarifeleri iki katına çıkardığını ifade eden Trump, "Bakalım her şey nasıl sonuçlanacak. Bence harika olacak. Ülkemiz yıl sonuna kadar, belki de daha kısa sürede kimsenin hayal bile edemeyeceği bir noktada olacak" dedi.

AB İLE ANLAŞMA SORUSUNA OLUMLU CEVAP VERDİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ile AB arasında bir karşılıklı kazanca dayalı bir anlaşma sağlayabileceğine ilişkin açıklamaları sorulan Trump, "Evet, tüm taraflarla anlaşma yapılabilir. Çin ile bir anlaşma yapılacak, her biriyle bir anlaşma yapılacak ve bunlar adil anlaşmalar olacak. Ben sadece adil olanı istiyorum, herkes için adil olacak. Ama daha öncesinde ABD'ye karşı adil değillerdi. Bizi resmen sömürüyorlardı ve bunu yapamazsınız. Biliyorsunuz, 36 trilyon dolar borcumuz var. Bu sebepsiz yere olmadı. Bu borca eğlence olsun diye girmedik, bir sebebi var. İnsanlar, ülkemizi kötüye kullandı ve onlarca yıl boyunca bizi soyup soğana çevirdiler" dedi.

Trump, tarife politikası sonrasında birçok araç üreticisi firmanın ABD'ye yatırım kararı aldığını ve Meksika, Kanada ve Çin gibi ülkeler yerine ABD'yi tercih ettiklerini söyledi.

Dünyanın en büyükleri arasında yer alan Tayvanlı bir çip üreticisinin de ABD'ye kurulacak bir fabrika için 300 milyar dolar yatırım kararı aldığını, Apple'ın da kurulacak bir tesis için 500 milyar dolar harcayacağını ifade eden Trump, "Eğer bunu yapmasaydım, üretimi Çin'de sürdürmeye devam edebilirlerdi. Bu ise sürdürülebilir değil" dedi.