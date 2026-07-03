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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,21 yükselişle 17.565 puandan başladı. Küresel piyasalarda Fed beklentileri izlenirken, yurt içinde TÜİK'in açıkladığı haziran enflasyon verileri piyasaların odağında yer aldı.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Temmuz 2026 11:54

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yükselişle başladı. Yurt içinde gözler haziran ayı enflasyon verisine çevrilirken, küresel piyasalarda Fed'e ilişkin beklentiler ve teknoloji hisselerindeki satışlar takip ediliyor.

AĞUSTOS VADELİ KONTRAT YÜKSELİŞLE AÇILDI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,21 yükselişle 17.565,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,28 değer kazancıyla 17.529,00 puandan tamamlarken, akşam seansında kazançlarının bir kısmını geri vererek 17.510,00 puana geriledi.

KÜRESEL PİYASALARDA FED ETKİSİ

Küresel piyasalarda, ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin Fed'in faiz artırımı ihtimalini azaltması olumlu karşılanırken, teknoloji hisselerindeki satışlar risk iştahını sınırlıyor.

Yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri fiyatlamayı sürdürürken, küresel piyasalarda temkinli iyimserlik öne çıkıyor.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Yurt içinde piyasaların odağında bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi yer alıyor.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre haziran ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,78 olarak gerçekleşti. Böylece altı aylık enflasyon yüzde 17,76 oldu ve memur ile emekli maaş zamları da kesinleşti.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt dışında dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan ise BIST 30 endeks kontratında 17.700 ve 17.800 puan direnç, 17.400 ve 17.300 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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