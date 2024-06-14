Yellen: Büyümeyi teşvik için kamu yatırımları önemli

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin özel sermayeyi çeken kamu yatırımlarının uzun vadede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek için çok önemli olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Yellan. Çin'in devasa devlet sanayi sübvansiyonları modelinin dünya için kabul edilemez olduğu konusunda uyardı.

New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan Yellen, geleneksel Cumhuriyetçi "arz yönlü ekonomi" modelinin yatırımları teşvik etmek için çok fazla vergi indirimine dayandığını ve yeterince işçiye fayda sağlamadığını söyledi.

"DENEYİMLERİMİZLE ÖĞRENDİK"

Yellen, "Hükümetin dikte ettiği ağır merkezi planlamanın sürdürülebilir bir ekonomik strateji olmadığını deneyimlerimizle öğrendik. Ancak kamu altyapısı, eğitim ve işgücü eğitimi ile devlet destekli temel araştırmaların önemini göz ardı eden geleneksel arz yanlı ekonomi de öyle" diye konuştu.

Yellen, zenginlere yönelik vergi indirimleri ve deregülasyonun "ulusun geneli için büyüme ve refahı" artırmadığını da sözlerine ekledi.

"Başkan Biden ve benim için ekonomik stratejimizin sadece kamu ya da özel sektör tarafından yürütülemeyeceği açıktı" diye konuşan Yellen, "Modern arz yanlı ekonomi" olarak adlandırdığı doktrinin, "iş dünyası için destekleyici bir ortam yaratmak ve özel sektör yatırımlarını teşvik etmek" için kamu müdahalelerini gerektirdiğini vurguladı.