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Yellen: Enflasyon zaman içinde düşmeye devam edecek

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun zaman içinde düşmeye devam edeceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 10 Temmuz 2024 09:05

Son Güncelleme Tarihi 10 Temmuz 2024 09:14

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD milletvekillerine yaptığı açıklamada, kira ve konut maliyetlerinin ABD enflasyonunu tercih edilenden daha yüksek tuttuğunu ancak arz sorunları ve işgücü piyasasındaki sıkılık gibi enflasyonist faktörlerin azalmasıyla tüketici fiyatlarının zaman içinde düşmeye devam edeceğini söyledi.

Yellen "Enflasyonun zaman içinde düşmeye devam edeceğine inanıyorum. Kiralar ve konut maliyetleri enflasyonu ideal olarak istediğimizden daha yüksek tutmaya devam ediyor" dedi.

Yellen ayrıca,"İşgücü piyasası başlangıçta çok sıkı olmasına rağmen, şimdi güçlü bir işgücü piyasamız var, ancak enflasyonist endişe yaratacak baskıların daha az olduğu bir piyasa, dolayısıyla enflasyon düşüyor" diye konuştu.

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