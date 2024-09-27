Yellen'den finansal sistem açıklaması: Sürekli çalışmalıyız

New York'ta düzenlenen bir Hazine piyasaları konferansında konuşma yapan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2007-2009 mali krizinden sonra başlatılan reformların, COVID-19 salgını ve daha yakın zamandaki bölgesel banka zorlukları da dahil olmak üzere sistemin türbülansları atlatmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Yellen, "Dayanıklı bir finansal sistem inşa etme ve sürdürme çalışmaları asla bitmez; Zaferi ilan edemeyiz." dedi.

Yellen şöyle devam etti:

"Dayanıklı bir finansal sistem güçlü bir ekonomi için kritik öneme sahiptir. Ve onu güçlendirmek, politikaları ve düzenlemeleri geri çekmeyi savunanların meydan okumaları da dahil olmak üzere, düşünceli düzenlemelerde ısrar etmeyi gerektirir."

Yellen, 2023 bankacılık streslerinin ortaya çıkardığı temel zayıflıkların hala ele alınması gerektiğini söyledi.

Yellen, "Daha az istikrarlı mevduata sahip bankalara daha fazla denetim dikkatine ve menkul kıymetlerdeki gerçekleşmemiş kayıpları hesaba katan düzenlemelere, bankaların likidite stresine daha iyi hazırlanmaları için değişikliklere ihtiyacımız var."