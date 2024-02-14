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Yeni Zelanda'da konut piyasasında satışlar düştü

Yeni Zelanda'da konut piyasasında satışların düşmesine rağmen, ilan sayısındaki artışla hareketlilik sürdü.

Oluşturma Tarihi 14 Şubat 2024 09:08

Son Güncelleme Tarihi 14 Şubat 2024 09:08

Yeni Zelanda'da Ocak ayında satışlarda bir yavaşlama görülse de, mevcut konut ilanlarının sayısında önemli bir artış yaşandı. Bu, satıcıların güvenini gösterirken, alıcıları da aralarından seçim yapabilecekleri daha fazla konut seçeneği sunulmasını sağladı.

Yeni Zelanda Gayrimenkul Enstitüsü(REINZ) tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, konut satışlarında Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 44,1 gibi yüksek oranda düşüş yaşandı. Ancak satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artış görüldü.

REINZ CEO'su Jen Baird, "Ocak ayı genellikle Yeni Zelanda'da satışların tamamlanması açısından daha yavaş bir ay oluyor; bu yıl da 2.995 satış rakamıyla bir istisna oluşmadı. Satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 daha fazla olsa da, listelemelerdeki artış, pazarın toparlanmaya devam ettiğinin daha güçlü bir göstergesi. Listelemeler bir önceki yıla göre ulusal düzeyde yüzde 10,4, Auckland hariç Yeni Zelanda'da ise yüzde 5,4 arttı. Bir önceki aya kıyasla listelemelerde en büyük artış yüzde 148 ile Wellington'da görüldü. " dedi.

Satışlar Ülkenin en kalabalık şehri Auckland'da aylık yüzde 48,5, yıllık yüzde 17,2 düşerken, diğer bölgeler genelinde aylık yüzde 42,3 gerileri, yıllık yüzde 16,0 arttı.

Konut fiyatları da satış rakamlarına bağlı olarak düşüş gösterdi. Fiyatlar aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 0,7 gerileyerek 760 bin Yeni Zelanda doları seviyesine indi.

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