CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

AB ülkelerinden Çin'e ek vergi getirilmesine destek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 45'e varan oranda ilave gümrük vergisi uygulanması teklifine destek verdi.

Oluşturma Tarihi 04 Ekim 2024 13:38

Son Güncelleme Tarihi 04 Ekim 2024 13:39

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin teklifin üye ülkelerden gerekli ölçüde destek aldığını duyurdu.

Açıklamada, "AB Komisyonu'nun Çin'den yapılan elektrikli otomobil ithalatına nihai karşıt vergiler koyma önerisinin kabulü AB ülkelerinden gerekli desteği aldı." ifadesi kullanıldı.

Bunun, komisyonun sübvansiyon karşıtı soruşturmasının tamamlanmasında önemli bir adım olduğuna işaret edilen açıklamada, AB ve Çin'in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu olan alternatif çözümler üzerinde çalışmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmadaki kesin bulguları içeren uygulama yönetmeliğinin ise en geç 30 Ekim 2024'e kadar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanacağı belirtildi.

Komisyonun teklifi, AB nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden 15 üye ülkenin nitelikli çoğunluğunun karşı oy kullanması durumunda önlenebiliyor.

Başta Fransa ve İtalya'nın desteklediği ek vergi uygulamasına, Almanya ve Macaristan karşı çıkıyor.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyordu. Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyordu.

AB Komisyonu, temmuzda Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergi uygulamaya başlanacağını açıklamıştı. Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu.

Son uygulama ile Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine yüzde 7,8, BYD'ye yüzde 17, Geely'e yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan ancak listelenmeyen üreticilere yüzde 20,7, SAIC ve işbirliği yapmayan diğer şirketlere ise yüzde 35,3 oranında ek vergi gelmesi bekleniyor.

Son vergi oranları yürürlükteki yüzde 10'un üzerine ilave edilmesi öngörülüyor.

Yüzde 45'i bulan vergilerin kasım ayı başında tahsil edilmeye başlanması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
BOE Başkanı’ndan dikkat çeken faiz açıklaması BOE Başkanı'ndan dikkat çeken faiz açıklaması 03 Ekim 2024 09:41
SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD verisine kilitlendi! 3 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD verisine kilitlendi! 3 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? 03 Ekim 2024 07:10
ABD’de mortgage faizleri yükseldi ABD'de mortgage faizleri yükseldi 02 Ekim 2024 16:45
ABD’de özel sektör istihdamı eylülde beklentileri aştı ABD'de özel sektör istihdamı eylülde beklentileri aştı 02 Ekim 2024 16:15
Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı ağustosta sabit kaldı Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ağustosta sabit kaldı 02 Ekim 2024 12:32
Japonya Maliye Bakanı Kato: BoJ’un piyasalarla kapsamlı bir iletişim kurmasını bekliyoruz Japonya Maliye Bakanı Kato: BoJ'un piyasalarla kapsamlı bir iletişim kurmasını bekliyoruz 02 Ekim 2024 12:28
Küresel piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı 04 Ekim 2024 08:55
ECB: Ekonomik toparlanma zaman içinde güçlenecek ECB: Ekonomik toparlanma zaman içinde güçlenecek 02 Ekim 2024 11:05
Orta Doğu’daki çatışmalar risk iştahını törpülemeye devam ediyor Orta Doğu'daki çatışmalar risk iştahını törpülemeye devam ediyor 02 Ekim 2024 10:35
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 04 Ekim 2024 10:02
Petrolde Orta Doğu gerginliği Petrolde Orta Doğu gerginliği 02 Ekim 2024 10:31
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon düştü Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon düştü 01 Ekim 2024 13:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler