CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ABD ekonomisi yüzde 3,8 büyüdü

ABD ekonomisi yüzde 3,8 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3'lük beklentileri geride bırakarak yüzde 3,8 büyüdü.

Oluşturma Tarihi 25 Eylül 2025 15:35

Son Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2025 16:31

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,8 arttı. Böylelikle ülke ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyüme performansını gösterdi.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ve ağustos ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 3,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD'de ekonomi, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,6 ile 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralmıştı.

Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde büyümesinde, ithalatın azalması ve tüketici harcamalarının artması etkili oldu.

Veride yapılan revizyon ise temel olarak tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyondan kaynaklandı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize edildi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 3,4 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,5'ten 2,6'ya çıkarıldı. Endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 3,3'lik artış kaydetmişti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkarılan yüzlerce federal çalışanın göreve dönmesi istendi ABD'de tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkarılan yüzlerce federal çalışanın göreve dönmesi istendi 24 Eylül 2025 10:17
Powell, bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılabileceğinin sinyalini verdi Powell, bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılabileceğinin sinyalini verdi 24 Eylül 2025 09:33
Kanada Başbakanı Carney Çin Başbakanı Li ile görüştü Kanada Başbakanı Carney Çin Başbakanı Li ile görüştü 24 Eylül 2025 09:31
Almanya ekonomik büyüme tahminlerini yukarı çekti Almanya ekonomik büyüme tahminlerini yukarı çekti 24 Eylül 2025 09:28
İngiliz işverenler ücret artışlarını sabit tutuyor İngiliz işverenler ücret artışlarını sabit tutuyor 24 Eylül 2025 08:45
Avustralya’da enflasyon bir yılın zirvesinde Avustralya'da enflasyon bir yılın zirvesinde 24 Eylül 2025 08:41
New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı 23 Eylül 2025 17:09
Avro Bölgesi’nde şirket faaliyetleri eylülde arttı Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri eylülde arttı 23 Eylül 2025 16:42
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 173 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 5 milyon 173 bin liraya yükseldi 23 Eylül 2025 16:41
ABD’nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azaldı ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azaldı 23 Eylül 2025 16:12
Trump’ın 100 bin dolarlık vize ücreti işverenleri ve yabancı çalışanları endişelendiriyor Trump'ın 100 bin dolarlık vize ücreti işverenleri ve yabancı çalışanları endişelendiriyor 23 Eylül 2025 11:18
Piyasalar Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına odaklandı Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı 23 Eylül 2025 09:12
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler